Стало известно, на каком языке велись переговоры России и Украины

Делегации России и Украины во время переговоров в Стамбуле общались на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Переговоры шли на русском языке», — сказал собеседник агентства.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны республики Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. Как писал Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее к месту переговоров России и Украины в Стамбуле заехал кортеж с мигалками.