«Арест для управления выборами»: в МИД России объяснили преследование Дурова во Франции

Павла Дурова арестовали во Франции из-за желания властей страны повлиять на выборы в Румынии, заявили в МИД России. Основатель Telegram ранее сообщал, что глава французской разведки просил его «заставить молчать» румынских консерваторов. При этом французский МИД обвинения россиянина отверг. Теперь Дурову запрещают выезд из Франции, а в Госдуме советуют ему покинуть страну при первой возможности.

Чего хотел Макрон

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции связан с желанием французского президента Эммануэля Макрона повлиять на исход выборов главы Румынии, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

18 мая Дуров рассказал, что его попросили «заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов». Просьба, как он отметил, исходила от «западноевропейского правительства». Чуть позже он написал, что повлиять на ход голосования его попросил глава французской разведки Николя Лернер. Основатель Telegram подчеркнул, что «категорически отказался».

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах. А вот это уже на «фейки» на спишешь», — написала Захарова.

Она уточнила, что из уст Павла Дурова прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств.

«Вода как с гуся, но не с галльского петуха», — добавила представитель МИД.

О чем говорит Дуров

В соцсети X Дуров сообщил, что готов прибыть в Румынию и дать показания по делу о возможном вмешательстве французской разведки в ход президентских выборов. Сообщение он опубликовал в ответ на пост проигравшего кандидата от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. После подсчета голосов победу одержал мэр Бухареста, проевропейский политик Никушор Дан, выступающий за укрепление отношений с ЕС, НАТО и за продолжение поддержки Украины.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — отметил Дуров.

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МИД Франции опубликовал скриншот сообщения Дурова с пометкой «фейк».

«Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию», — подчеркнули в министерстве.

Основатель Telegram дал понять, что готов сотрудничать с румынскими властями. Он написал в соцсетях, что глава французской разведки Лернер приезжал в Румынию за два дня до старта президентских выборов. По словам Дурова, «перед его визитом евродепутат и ближайшая сторонница Макрона Валери Хайер заявила, что будет сделано все, чтобы следующий президент Румынии был проевропейским».

«Так что же он там делал после такого обещания?» — задался вопросом Павел Дуров.

Джордже Симион заявил, что на выборы президента в Румынии повлияли внешние силы. Политик уже обратился в Конституционный суд, однако там отказали в рассмотрении жалобы.

«Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, — это бороться», — написал Симион.

Мэр Бухареста выиграл выборы президента Румынии. Никушор Дан за интеграцию в ЕС и помощь Украине Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера... 19 мая 08:02

Не арест, а похищение

24 мая стало известно, что суд во Франции отклонил запрос Дурова на выезд за пределы страны. Основатель Telegram хотел посетить форум в Осло, однако планы пришлось изменить.

Советник президента России Антон Кобяков на XIII Петербургского международного юридического форума назвал арест основателя Telegram похищением.

«Мы видим, как многим бизнесменам за то, что они работают в нашей стране, блокируют счета западных банков, арестовывают, угрожают, просто захватывают людей. Вот как Дурова похитили во Франции», — объяснил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев посоветовал Дурову покинуть Францию при первой возможности.