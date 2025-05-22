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Румынский политик назвал отказ аннулировать итоги выборов госпереворотом

Политик Симион назвал отказ аннулировать итоги выборов в Румынии госпереворотом
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Inquam Photos/George Calin via Reuters

Бывший кандидат в президенты Румынии Джордже Симион назвал решение Конституционного суда (КС) не аннулировать результаты второго тура майских выборов государственным переворотом. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22 мая КС Румынии сообщил, что отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента страны.

«Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, — это бороться», — написал политик в соцсети.

Симион также призвал румын присоединиться к его националистическому Альянсу за объединение граждан как можно скорее. В комментариях к посту он опубликовал ссылку на сайт, где можно подать заявку на членство в его партии.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел Джордже Симиона.

Ранее Дуров заявил, что власти Франции просили его ограничить консерваторов в Румынии в Telegram перед выборами.

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