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МИД Франции отреагировал на сообщение Дурова о вмешательстве в выборы в Румынии

МИД Франции опроверг слова Дурова о вмешательстве в выборы в Румынии
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French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МИД Франции на своей странице в соцсети назвал ложным заявление основателя Telegram Павла Дурова в том, что республика пыталась ограничить активность консерваторов в Румынии перед выборами.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало скриншот его сообщения с пометкой «фейк».

«Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию», — заявили в МИД.

Там добавили, что в выборы в Румынии пыталась вмешаться Россия, а обвинения в адрес Франции — «отвлекающий маневр перед лицом реальных угроз».

Днем 18 мая Дуров сообщил, что мессенджер получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса». Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

В своем сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале, он не назвал страну напрямую, но намекнул на нее, используя эмодзи в виде багета, что многие интерпретировали как указание на Францию. Дуров также изложил свою позицию относительно свободы слова и выборов. Он заявил, что «нельзя защищать демократию, уничтожая демократию» и «нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы».

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