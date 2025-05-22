Избранный президент Румынии заявил о готовности продолжить поддержку Украины

Румыния готова продолжить оказывать помощь Украине, а также увеличить расходы на оборону для достижения целей НАТО. Об этом заявил избранный президент страны Никошур Дан в интервью газете Financial Times.

«Да, я это поддерживаю», — сказал глава государства.

Дан добавил, что в рамках увеличения расходов на оборону Румыния готова достичь целевых показателей НАТО в 3,5% от ВВП с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. По его словам, график реализации решения будет согласован с США и другими союзниками.

Накануне Дан заявил, что отправка румынских войск на Украину неуместна. По его словам, подобная мера была бы не очень уместна из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона.

Ранее избранный президент Румынии рассказал о переживаниях Макрона.