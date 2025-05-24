Французский суд отклонил запрос Дурова на выезд за пределы страны

Французский суд отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова на выезд за пределы страны. Дуров планировал поехать в Осло для участия в форуме американской НКО Human Rights Foundation (HRF). Об этом говорится в сообщении упомянутой НКО.

«Французский суд отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова на поездку в Норвегию», — сообщила организация.

24 мая Дуров указал на совпадение по времени между заявлением французского евродепутата Валери Хайер о поддержке прозападного кандидата на выборах в Румынии Никошура Дана и поездкой главы разведки Франции в эту страну.

До этого Дуров на своей странице в соцсети X заявил о готовности дать показания по поводу возможного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Дуров, из Франции.

В день второго тура основатель Telegram обвинил главу французской разведки Николя Лернера в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, тот якобы просил заблокировать румынские консервативные каналы, чтобы ограничить влияние Симиона и его партии. МИД Франции назвал эти утверждения фейковыми и необоснованными.

Ранее Дуров отказался от французского варианта названия своего Telegram-канала.