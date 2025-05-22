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Суд Румынии отклонил ходатайство об отмене выборов президента

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов
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Depositphotos

Конституционный суд Румынии сообщил, что отклонил ходатайство лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона об отмене выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Политик утверждал, что майские выборы были сфальсифицированы и находились под влиянием иностранного государства.

По итогам обсуждения ходатайства Симиона об отмене выборов президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года Конституционный суд страны единогласно отклонил его прошение как необоснованное.

Уточняется, что решение этого суда является окончательным и доводится до сведения Центрального избирательного бюро.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение.

Ранее Дуров заявил, что власти Франции просили его ограничить консерваторов в Румынии в Telegram перед выборами.

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