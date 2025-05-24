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В Госдуме посоветовали Дурову покинуть Францию при первой возможности

Депутат Журавлев посоветовал Дурову покинуть Францию при первой возможности
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vk.com/Global Look Press

Основателю Telegram Павлу Дурову нужно покинуть Францию при первой возможности. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«В любом случае советовал бы ему покинуть Францию при первой возможности», — подчеркнул он.

24 мая Дуров указал на совпадение по времени между заявлением французского евродепутата Валери Хайер о поддержке прозападного кандидата на выборах в Румынии Никошура Дана и поездкой главы разведки Франции в эту страну.

До этого Дуров на своей странице в соцсети X заявил о готовности дать показания по поводу возможного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Дуров, из Франции.

В день второго тура основатель Telegram обвинил главу французской разведки Николя Лернера в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, тот якобы просил заблокировать румынские консервативные каналы, чтобы ограничить влияние Симиона и его партии. МИД Франции назвал эти утверждения фейковыми и необоснованными.

Ранее Дуров отказался от французского варианта названия своего Telegram-канала.

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