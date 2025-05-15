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Зеленский согласился направить делегацию на переговоры в Стамбул

AFP: Зеленский направит делегацию на переговоры в Стамбул 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский отправит делегацию в Стамбул для встречи с российской стороной 15 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

«Зеленский направит делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле в четверг», — говорится в публикации.

По данным ТАСС, российская делегация на данный момент продолжает ждать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле.

Известно, что сам Зеленский принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле не будет.

До этого Зеленский высказался о составе украинской делегации на переговорах в Стамбуле. По словам украинского лидера, в команду вошли сотрудники МИД, Офиса президента, а также военные и представители всех разведслужб.

Зеленский также оценил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, назвав ее «бутафорской». Президент Украины усомнился, что у членов команды РФ есть мандат на принятие решений.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.

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