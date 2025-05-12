«Для мира нужны двое». Каллас обвинила Россию в нежелании прекратить огонь

Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что для того, чтобы начались какие-либо мирные переговоры по Украине, необходимо прекращение огня. Кроме того, она призвала Москву перестать «играть в игры». С аналогичным призывом выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, пригрозивший России санкциями, если та не согласится на перемирие.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве.

«Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем», — цитирует ее слова France 24.

Каллас также обвинила Россию в «игре в игры».

«Чтобы захотеть мира, нужны двое. Чтобы захотеть войны, нужен только один. И мы видим, что Россия явно хочет войны», — добавила она.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в свою очередь отметил, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции.

«Было четко заявлено, что на начальном этапе будет перемирие. Украина к этому готова. Германия теперь ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам», — сказал Вадефуль.

Он также заявил, что России «нужно действовать», в противном случае – последуют «дальнейшие санкции» как со стороны Евросоюза, так и от США.

«Язык ультиматумов неприемлем»

С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы новых санкций со стороны Евросоюза.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что Москва настроена «на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования» на Украине.

Санкционные планы

Призыв президента США Дональда Трампа к украинским властям «немедленно» согласиться на переговоры в Стамбуле сорвал планы Европы убедить Вашингтон в необходимости ввести санкции против Москвы, а также лишил Лондон повода ввести новые ограничения, пишет газета Guardian.

«Пост Дональда Трампа в социальной сети о том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, отбросил назад и, возможно, поставил под угрозу тщательно продуманные планы Европы убедить США в необходимости ввести санкции против Москвы за отказ от предложения американского президента о 30-дневном прекращении огня», — пишет издание со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

«Никакой реакции, кроме клоунады». Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле? Президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий... 12 мая 17:04

По информации Guardian, британские власти должны были объявить о новых санкциях в понедельник, 12 мая. Но отчасти из-за «вмешательства» Трампа взяли паузу. Страны ЕС пока сохраняют планы принять новый пакет антироссийских санкций в конце мая, указывает газета.

Источники Guardian также подчеркивают, что у президента Украины Владимира Зеленского не было другого выбора, кроме как принять предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле.