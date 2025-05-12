В Кремле высказались о предложении Путина о переговорах с Украиной

Песков: Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине

Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — сказал он.

Песков добавил, что Москва готова к диалогу без предварительных условий.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.