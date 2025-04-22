«Точно вошел в историю». Мединский пообещал внести план Трампа по Украине в школьные учебники

NYP: Украина готова отказаться от 20% территории, если США не признают это де-юре

Помощник президента России Владимир Мединский пообещал внести план Трампа по урегулированию конфликта на Украине в единые российские учебники истории. По словам чиновника, администрация американского президента предпринимает «экстраординарные усилия» для разумного решения проблемы. При этом газета New York Post выяснила, что в план Трампа все же войдет размещение европейских войск на Украине.

План президента США Дональда Трампа, который касается мирного урегулирования конфликта на Украине, отразят в российских школьных единых учебниках по истории, сообщил ТАСС один из авторов учебников, помощник российского президента Владимир Мединский.

По словам чиновника, изменения внесут при подготовке следующих изданий. Там отметят уже произошедшие новые события. Мединский добавил, что Трамп «точно вошел в историю».

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории», — рассказал Мединский.

Чиновник отказался комментировать политику Трампа, однако заявил, что сейчас люди живут в историческую эпоху.

Президент России Владимир Путин предложил ввести единые учебники по истории России еще в 2013 году. Мединский представил финальный вариант учебника для 10–11-х классов через десять лет — в 2023 году. Кроме того, с 1 сентября 2025 года планируют ввести новые учебники по истории и для 5–9-х классов.

План Трампа

По данным New York Post, Трамп огласит подробности мирного плана по Украине через три дня. Президент сделал это заявление 21 апреля.

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России <...> Посмотрим, как это сработает», — сказал Трамп журналистам.

Точные условия урегулирования неизвестны. Однако источник в администрации Трампа сказал NYP, что в план могут включить размещение европейских войск на Украине. Это произойдет только в случае прекращения огня.

«Самое сложное — как выглядят силы безопасности. Мы называем это силами обеспечения устойчивости. Они являются частью гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы, и мы надеемся, что они их получат», — сказал источник.

NYP уточнил, что Трамп рассматривает вопрос и о создании отдельных миротворческих сил, которые будут наблюдать за прекращением огня. Планируется, что это будет некой совместной миссией, в состав которой войдут русские, украинцы и какая-то третья страна, но не член НАТО. Они вместе будут наблюдать за линией фронта. Это будет гарантировать сложение оружия с обеих сторон. США также могут быть вовлечены, но как «денежная сила», а не военная.

В конце апреля Трамп несколько раз обозначил, что надеется на прекращение огня в ближайшее время. У него есть предпосылки предполагать, что Россия и Украина скоро смогут заключить соглашение. Прямо на вопрос о статусе Крыма он не ответил.

Вопрос территорий

В конце апреля The Wall Street Journal сообщила, что США могут признать Крым российским как часть плана по урегулированию конфликта. При этом ничего не сказано о подобном признании со стороны Украины или других стран. США официально не будут закреплять российский суверенитет над новыми регионами, однако и не попросят Россию покинуть эти территории. Территорию вокруг ЗАЭС объявят нейтральной зоной, она перейдет под контроль США.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский должен дать свой ответ американской делегации на эти условия. Если украинская сторона согласится, то план представят России.

«Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что Россия имеет законные претензии на любую из ее территорий», — говорится в материале.

«Нас подарили, как мешок картошки». Могут ли США признать Крым российским? Соединенные Штаты ждут от Киева уступок для урегулирования украинского кризиса. Для быстрого решения... 21 апреля 18:22

В плане нет информации по поводу гарантий безопасности Украине со стороны США. При этом американцы не планируют ограничивать численность живой силы или техники ВСУ. Европейцы не раз открыто говорили, что готовы отправить своих миротворцев на Украину после завершения конфликта. Однако они не согласны этого делать без американских гарантий защиты.