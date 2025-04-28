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В США недовольны политикой Трампа в отношении России и Украины

Демократ Шумер раскритиковал Трампа из-за позиции по России и Украине
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Mike Segar/Reuters

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал политику президента Дональда Трампа в контексте конфликта на Украине, предупредив, что администрация Белого дома наносит ущерб союзникам Вашингтона и демонстрирует слабость противникам. Его слова приводит телеканал CNN.

«Европейцы встали на нашу сторону — весь Запад встал на нашу сторону. Они вложили деньги. Они использовали все виды дипломатических и экономических средств, чтобы поддержать нас. Как Европа сможет когда-либо снова доверять нам, если Трамп отступит?» — задался вопросом Шумер.

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готов отказаться от претензий на Крым. Ранее Трамп подчеркивал, что полуостров «останется с Россией» в рамках мирного соглашения.

Кроме того, агентство Reuters писало, что специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф уже представил европейским политикам составленный Вашингтоном список предложений по урегулированию украинского кризиса. По данным журналистов, США призвали немедленно начать переговоры между РФ и Украиной, а также признать российскую юрисдикцию над Крымом. Кроме того, от Киева потребовали отказаться от идеи вступить в НАТО.

Ранее Лавров исключил переговоры о целостности территории России.

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