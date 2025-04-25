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Трамп оценил первые 100 дней своего второго срока

Трамп назвал первые 100 дней своего второго президентского срока очень успешными
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что первые 100 дней его второго срока оказались очень успешными. Об этом глава государства заявил в интервью журналу Time.

«Я считаю, что у нас были очень успешные первые 100 дней президентства. Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц — и действительно лучший третий месяц. Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени», — сказал глава Белого дома.

В ходе интервью Трампу задали вопрос о расширении полномочий президента. Глава государства отметил, что использует власть лишь так, как она «изначально была задумана».

24 апреля газета The Hill сообщила, что уровень одобрения деятельности Трампа упал до рекордного минимума с начала его второго срока. По информации издания, к политику положительно относятся только 44,5% граждан.

В этот же день американский журнал Economist украсил обложку своего последнего выпуска изображением раненого и перевязанного орла, символизирующего Соединенные Штаты, с обратным отсчетом до завершения президентского срока Трампа.

Ранее в Европе заявили, что НАТО сможет «пережить» президентство Трампа.

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