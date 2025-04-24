Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня с начала его президентства

Hill: рейтинг Трампа достиг рекордного минимума с начала второго срока на посту

Уровень одобрения деятельности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа упал до рекордного минимума с начала его второго срока. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на данные опроса портала Decision Desk HQ.

«Уровень неодобрения политики Трампа достиг 51,7% — это самый высокий показатель за текущий срок. <...> Сейчас 53% опрошенных относятся к нему отрицательно, 44,5% — положительно», — говорится в материале.

Падение рейтинга президента США связывают с тарифной политикой и нестабильностью на рынке ценных бумаг.

В апреле сенаторы-демократы от Калифорнии и Коннектикута, Адам Шифф и Ричард Блументаль обвинили Трампа в манипуляциях рынком и инсайдерской торговле.

Поводом к обвинению стал комментарий Трампа в социальных сетях о том, что индекс S&P 500 взлетел на 9% из-за его ранее сделанных заявлений о приостановке действия тарифов для 75 стран. Президент тогда написал, что «сейчас самое время покупать акции».

Ранее сообщалось, что Трамп за год удвоил свое состояние.