В США заявили о лучшем понимании позиции России по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью порталу The Free Press, что Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине после начала переговоров.

«Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания», — сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, сейчас Вашингтон пытается понять, насколько далеки друг от друга позиции России и Украины. Он также не исключил, что стороны могут оказаться слишком непримиримыми.

«Мы сделали все, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и движемся недостаточно активно, возможно, нам придется переключиться на другие приоритеты, потому что в мире происходит много важных событий», — сказал Рубио.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.