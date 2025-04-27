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На Украине оценили прогресс по переговорному процессу с РФ с приходом Трампа

Кулеба: Москва и Киев далеки от переговоров о завершении конфликта
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Global Look Press

Россия и Украина по-прежнему далеки от переговоров по урегулированию конфликта. Стороны находятся там же, где были прошлой осенью, до прихода к власти в США Дональда Трампа, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были», — заявил Кулеба, говоря о посредничестве Вашингтона в мирных переговорах РФ и Украины.

Он также призвал людей не беспокоиться из-за частых заявлений и сигналов сторон, чтобы сохранить ментальное здоровье. Кулеба выразил надежду, что переговоры когда-то действительно дойдут до стадии прекращения огня, а потом и до полного завершения конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, если Москва или Киев начнут саботировать диалог. При этом американский лидер выразил надежду, что США все-таки не придется идти на такой шаг. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят завершения кризиса.

Ранее Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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