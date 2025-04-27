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Политика

Трамп назвал нелепыми требования вернуть Киеву Крым. Военная операция, день 1159-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1159-й день
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Станислав Красильников/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над Брянской областью. Президент США Дональд Трамп назвал требования о возвращении Украине утраченных ею территорий, в том числе Крыма нелепыми. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что численность иностранных наемников, которые воюют в рядах ВСУ, сократилась. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:08

Президент США Дональд Трамп заявил о близком решении конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским, сообщил глава Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.

8:55

Военкор из Бурятии Александр Гармаев опубликовал фотографию солдат Северной Кореи, участвовавших в освобождении Курской области. Снимок появился на фоне официального подтверждения главой Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова участия северокорейских солдат в конфликте.

8:43

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Николаевской областях Украины — онлайн-карта

8:26

На Украине некоторые категории студентов, поступившие в вузы после 25 лет, могут лишить отсрочки от мобилизации, заявил украинский замминистра образования Михаил Винницкий.

8:19

Численность иностранных наемников, которые воюют в рядах ВСУ, сократилась, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал Апти Алаудинов.

8:15

8:09

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times, в которой говорится, что его действия выгодны для российской стороны. Трамп отметил, что даже если он заключит «лучшую сделку в истории» в отношении России и Украины, «провальный New York Times» все равно отзовется о ней плохо.

«Питер Бейкер, крайне предвзятый и бездарный писатель из The Times, выполнил указание своего редактора и написал, что Украине следует вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны», — написал он.

8:04

🔴 Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1159-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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