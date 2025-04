Трамп назвал нелепыми требования вернуть Киеву Крым. Военная операция, день 1159-й

8:09

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times, в которой говорится, что его действия выгодны для российской стороны. Трамп отметил, что даже если он заключит «лучшую сделку в истории» в отношении России и Украины, «провальный New York Times» все равно отзовется о ней плохо.

«Питер Бейкер, крайне предвзятый и бездарный писатель из The Times, выполнил указание своего редактора и написал, что Украине следует вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны», — написал он.