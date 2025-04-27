«Вознаграждение в $18 тысяч»: СК раскрыл подробности убийства генерала Москалика

Игнат Кузин, задержанный по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассчитывал получить за это $18 тыс., сообщили в российском СК. Мужчине уже предъявлены обвинения в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. По данным следствия, диверсант заложил бомбу в автомобиле у подъезда генерала по заданию украинских спецслужб.

Задержанный по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин рассчитывал получить за преступление $18 тыс., сообщили в Следственном комитете РФ.

«За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США», — говорится в сообщении ведомства.

Кузину предъявлены обвинения по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего», — заявили в СК.

По данным ведомства, задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение и прибыл в Россию в сентябре 2023 года. Данные о генерал-лейтенанте Москалике он получил в сентябре 2024 года. Кузин снял квартиру в подъезде, где проживал военачальник, откуда и следил за ним.

Диверсант заранее купил автомобиль Volkswagen Golf и припарковал его у подъезда за месяц до теракта.

«Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Он описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся», — рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что автомобиль был взорван дистанционным сигналом от сотрудника спецслужб Украины — его личность пока не установлена.

Убийство генерала

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в подмосковной Балашихе 25 апреля в результате взрыва бомбы в машине Volkswagen Golf у его подъезда.

Уже 26 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала по подозрению в теракте предполагаемого агента украинских спецслужб Игната Кузина. Он сознался, что приобрел автомобиль и установил в него взрывное устройство. У Кузина есть вид на жительство на Украине.

Генералу Москалику было 59 лет. Он занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, возглавляемого генерал-полковником Сергеем Рудским. Детальной информации о зонах ответственности Москалика в открытых источниках нет.

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Согласно данным Минобороны, к задачам Главного оперативного управления относятся: выявление источников военных угроз безопасности страны и разработка предложений для высшего руководства, участие в создании плана обороны государства, стратегическое и оперативное планирование применения вооруженных сил, оперативное управление войсками в мирное и военное время, контроль за мероприятиями по оперативной подготовке армии, а также координация военного сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

О служебной карьере Москалика известно немного. В начале 2000-х годов он работал пресс-секретарем командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. К 2015 году Москалик представлял Россию в Контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, входя в подгруппу по безопасности. Эта группа объединяла представителей России, Украины и ОБСЕ.

В дальнейшем он занимался и международными вопросами: в 2021 году Москалик выступал на IX Московской конференции по международной безопасности, организованной Минобороны. Его доклад был посвящен сотрудничеству в военной и военно-технической сферах с регионами Африки и Ближнего Востока. В частности, он рассказывал о действиях США на территории Сирии, обвиняя Вашингтон в поддержке незаконной добычи и продажи нефти силами курдских формирований.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал убийство Москалика «крупным делом» и пообещал изучить его детали.