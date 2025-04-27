Северокорейские бойцы в Курской области: появились их первые снимки с передовой

Военкор из Бурятии Александр Гармаев опубликовал фотографию солдат Северной Кореи, участвовавших в освобождении Курской области. Снимок появился на фоне официального подтверждения главой Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова участия северокорейских солдат в конфликте.

В интернете появилась фотография бойцов из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области от украинских войск. Военный корреспондент из Бурятии Александр Гармаев опубликовал снимок в своем Telegram-канале, на котором запечатлены солдаты Северной Кореи, участвовавшие в операции.

Подпись к фото гласит: «Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области».

На фотографии изображены шестеро солдат, которые стоят на фоне осенних деревьев. На их шлемах можно заметить георгиевские ленты, служащие опознавательным знаком.

Северокорейцы в боях за Курск

Накануне президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с освобождением Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) и выразил благодарность за проявленный героизм. В обращении, опубликованном пресс-службой Кремля, глава государства отметил, что «полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск на других важных участках фронта».

Путин назвал вторжение украинских войск в Курскую область «авантюрой», подчеркнув, что операция Киева завершилась провалом и привела к серьезным потерям, в том числе среди элитных подразделений. Президент добавил, что это отразится на всей линии фронта и, вероятно, повлияет на дальнейшие военные действия.

О завершении операции в Курской области главе государства доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, 26 апреля российские войска освободили село Горналь, ставшее последним населенным пунктом, остававшимся под контролем ВСУ. По оценкам Герасимова, общие потери украинской стороны за время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек. Помимо этого, Герасимов подтвердил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях . Это стало первым официальным подтверждением российского руководства о вовлечении северокорейских сил в конфликт. Герасимов отметил, что северокорейские военнослужащие, действуя «плечом к плечу» с российскими войсками, проявили стойкость и героизм.

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины», — доложил Герасимов президенту.

В настоящее время российские войска контролируют более 90 квадратных километров украинской территории, включая приграничные районы. В этих зонах продолжается формирование безопасности, что, по словам Герасимова, имеет важное значение для стабилизации ситуации на фронте.

«Боевое крещение» северокорейцев

В декабре военкоры сообщали, что силы специального назначения КНДР приняли участие в боях за село Плехово в Суджанском районе Курской области. За два часа северокорейские бойцы установили контроль над населенным пунктом, выбив украинские войска. В ходе сражения были уничтожены более 300 украинских солдат.

Эти действия стали первым «боевым крещением» северокорейских военных в конфликте. Военные, действующие как разведбат, использовали легкое оружие. 11 декабря Минобороны официально подтвердило освобождение двух населенных пунктов — Дарьино и Плехово в Суджанском районе Курской области.

Однако в своей сводке оборонное ведомство сообщило о наступательных действиях войск группировки «Север», которые завершились взятием под контроль этих населенных пунктов, не упомянув тогда о северокорейских военных.

Военкор Романов рассказал о спецназе КНДР под Курском. Как они освобождали Плехово? Северокорейские силы специального назначения были задействованы в боевых действиях в боях... 13 декабря 08:07

Вторжение в Курскую область

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область, захватив территорию площадью около 1268 квадратных километров. Это составляло небольшую часть от общей площади региона, которая равняется 29,9 тыс. квадратных километров. В течение нескольких дней украинским войскам удалось захватить 28 населенных пунктов.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что захват российских территорий стал важным элементом для переговоров с западными странами. В начале 2025 года он отметил, что Курск стал «сильным козырем» в дипломатической игре.

Освобождение Курской области шло поэтапно. Как отметил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, самый интенсивный этап наступления начался 6 марта. Одним из решающих моментов в операции стала маневренная акция российских войск, направленная на проникновение в тыл украинских сил в районе города Суджа. Для этого использовалась уникальная тактика — проход через газопровод »Уренгой — Помары — Ужгород». После успешной реализации этого маневра российские войска освободили ряд населенных пунктов в Суджанском районе и других частях Курской области.

По данным Минобороны России, потери ВСУ в Курской области составили более 76 тыс. человек личного состава, а также значительные потери в технике: 412 танков, 341 БМП, 314 бронетранспортеров и другие боевые машины. Помимо этого, украинские войска потеряли 64 единицы инженерной техники и более 20 радиолокационных станций.