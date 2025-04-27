«Сильная переговорная позиция не получилась». Что означает освобождение Курской области?

Операция по освобождению Курской области завершилась. Полная зачистка территории, временно захваченной противником, продолжалась 264 дня. Какие выводы можно сделать по итогам событий в регионе, почему освобождение российских территорий заняло столько времени, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Санитарные и безвозвратные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. военнослужащих, уничтожено свыше 7,7 тыс. единиц военной техники, доложил Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Ранее он сообщал, что в Курской области взяты в плен около 430 военных ВСУ.

Какие можно сделать выводы?

Окончательную черту под событиями в Курской области, возможно, проводить пока еще рано. Тем не менее, на данном этапе можно сказать следующее:

вооруженные силы Украины в ходе вторжения 6 августа 2024 года на территорию Курской области в полном объеме воспользовались фактором внезапности.

Можно сказать, что со стороны российского командования налицо была определенная недооценка возможностей противника. Считалось, что ВСУ к тому времени в ходе последних боев в значительной степени утратили свой наступательный потенциал и к каким-либо масштабным действиям в этом плане не способны. Действительность показала, что это еще далеко не так.

Вместе с тем на первых порах вторжение ВСУ в Курскую область было осуществлено сравнительно малыми силами. Противник, похоже, и сам не ожидал подобной локальной удачи. А вот развить успех введением в сражение вторых эшелонов и резервов у украинской армии не получилось по одной простой причине — отсутствия таковых.

Стремительного броска на Курск и Курчатов не получилось. А овладение бы крупным областным центром России и атомной электростанцией могли привести к просто гигантскому резонансу в мире. Но с полководцами и стратегами у ВСУ явная проблема. Как писал Александр Суворов: «Фортуна имеет голый затылок и на лбу длинные висячие волосы, лёт её молниен, не схватя её за власы — уже она не возвращается».

Помимо этого, не самую позитивную роль для наступающих украинских подразделений и частей в августе 2024 года сыграло отсутствие должной авиационной поддержки и отсутствие аэромобильных соединений (способных осуществить тактические вертолетные десанты).

Иными словами, успех мог быть гораздо большим, но сил и средств нарастить первоначальное продвижение под рукой руководства ВСУ не оказалось.

В целом вторжение в Курскую область абсолютно ничего не дало военно-политическому руководству Украины ни с точки зрения стратегии, ни с точки зрения оперативного искусства.

Общий итог операции ВСУ можно сформулировать одним предложением в оперативной сводке — «не добившись успеха, понеся значительные потери в личном составе, вооружении и техники, отошли на исходные позиции».

Не получилось у Киева с захватом российской территории и приобретение «сильной переговорной позиции», как предполагал президент Зеленский.

Почему освобождение заняло столько времени?

Казалось бы, можно упрекнуть Вооруженные силы России в сравнительно длительной по времени ликвидации группировки противника в Курской области. Но перед этим стоит и заметить, и особо подчеркнуть, что характер вооруженной борьбы в ходе СВО изменился кардинально.

Все былые (и причем сравнительно недавние) представления о формах и способах применения войск отошли в область преданий. Над полями сражений господствуют беспилотные летательные аппараты. Порой за отдельно взятым военнослужащим ведут охоту сразу несколько БЛА, а на боевые бронированные машины они налетают просто десятками. Похоже, история танка как главной ударной силы Сухопутных войск, близка к завершению.

Сегодня уже нет ни одного безопасного места в полосе как минимум 20-25 км от переднего края ни для личного состава, ни для вооружения и военной техники. Практически невозможно сосредоточение ударных группировок и артиллерии. От БЛА, ведущих разведку переднего края и оперативного тыла, практически ничего нельзя скрыть, причем ни днем, ни ночью.

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Наступательные действия сегодня ведутся группами по 3-5 бойцов, причем в качестве средств доставки личного состава на передовую служат кроссовые мотоциклы и багги, а представить это видным военным теоретикам еще совсем недавно было в принципе невозможно.

Вооруженные силы практически всех ведущих государств в настоящее время самым тщательным образом изучают опыт ведения боевых действий в ходе СВО.

Пока же, к примеру, чтобы обеспечить безопасное передвижение по военно-автомобильным дорогам и подвоз материальных средств в прифронтовой полосе, коммуникационные направления завешиваются самыми обычными сетями.

Что касается общего итога боевых действий в Курской области, то нанесение тяжелого поражения частям и соединениям ВСУ в этом регионе создает благоприятные предпосылки для проведения дальнейших наступательных операций ВС РФ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).