РФ не обсуждает статус Крыма и не отдаст ЗАЭС: что Лавров сказал американскому телевидению

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому каналу CBS News. В нем министр заявил, что Россия не обсуждает вопросы своей территориальной целостности, в частности — статус Крыма и Запорожской АЭС, напомнил, что Москва сразу поддержала предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня при условии получения гарантий, и обвинил Киев в нарушении моратория на удары по энергообъектам. Главные заявления дипломата — в материале «Газеты.Ru».

О прекращении огня

Президент России Владимир Путин сразу же поддержал инициативу американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине, заявил в интервью CBC News министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о российской атаке на Киев в ночь на 24 апреля, глава МИД подчеркнул, что целью Вооруженных сил РФ не были гражданские объекты — по ним Россия «целенаправленно не бьет».

«Мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, президент Путин сразу же поддержал предложение президента Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних 10 лет, когда заключались сделки, а затем Украина нарушала их при поддержке и поощрении со стороны администрации [экс-президента США Джо] Байдена и европейских стран», — сказал глава МИД России.

Лавров пояснил, что имеет в виду Минские соглашения и стамбульские договоренности 2022 года.

Министр иностранных дел добавил, что Россия «нацелена на прекращение огня», но хочет получить гарантии, что оно не будет использовано для усиления украинской армии, а поставки оружия будут остановлены.

О нарушениях моратория

Лавров подчеркнул, что российская сторона продолжит атаковать объекты, используемые украинскими военными, «наемниками из иностранных государств» и европейскими инструкторами.

При этом он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины за последние шесть месяцев не атаковали ни одной военной цели в Курской области — удары наносились по гражданским объектам.

Кроме того, министр напомнил о нарушениях Киевом моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Мы никогда не нарушали это обязательство, <...> а украинцы нарушали», — заявил глава МИД.

Он добавил, что лично направил список украинских атак, который «говорит сам за себя», госсекретарю США Марко Рубио и Организации Объединенных Наций.

О статусе Крыма и ЗАЭС

Отвечая на вопрос о признании Трампом фактического контроля России над Крымом, Лавров заявил, что Москва не обсуждает с США вопросы своей территориальной целостности. Он назвал вопрос Крыма «делом решенным».

«Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Дональд Трамп это понимает», — подчеркнул министр.

Напомним, что перед намеченной встречей между США, Украиной и странами Евросоюза в Лондоне ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон планирует предложить Киеву признать Крым российским. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти сообщения, категорически отверг возможность официального признания потери Крыма. Его позицию раскритиковал Дональд Трамп, заявив, что она осложняет переговорный процесс.

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Обсуждая вопрос территорий, Лавров также заявил CBS News, что Москва отвергает возможность передачи контроля над Запорожской АЭС украинской стороне или кому-либо еще — СМИ ранее сообщили, что США намерены добиваться перевода станции под американское управление.

«Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская атомная электростанция находится под управлением российской госкорпорации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно находящегося на территории», — сказал он.

Министр добавил, что АЭС находится «в надежных руках», требования безопасности на ней полностью соблюдаются — «если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине». Лавров подчеркнул, что не считает возможными «какие-либо изменения» в статусе Запорожской АЭС по итогам переговоров с США.

При этом глава МИД России не согласился с утверждением ведущей CBS Маргарет Бреннан, что Москва не хочет идти на какие-либо уступки.

«Отвечу коротко: вы не правы. Я неоднократно подчеркивал, что в отношении Украины, в отношении стратегических отношений с Соединенными Штатами, я подчеркивал нашу готовность искать баланс интересов. Если это не то, что ваш телеканал считает готовностью к переговорам, то я не знаю, как быть еще менее красноречивым в попытке быть кратким в своих ответах», — заключил Лавров.

О санкциях и возвращении компании в РФ

Никаких предложений по отмене санкции против России от Вашингтона не поступало, заверил глава МИД РФ. При этом он отметил, что США «ясно дали понять, что заинтересованы в совместном ведении бизнеса» с российской стороной, а Москва «никогда не отклоняет деловые предложения», основанные на равных возможностях и уважении.

Министр напомнил: российский президент уже говорил, что Москва «ничего не имеет против» возможного возращения американских компаний — однако они «могут обнаружить, что их место уже занято российскими или другими, иностранными инвесторами».

«Если американские компании захотят занять нишу, которая еще не занята, если они захотят предложить новый проект, в дополнение к прошлым деловым отношениям, мы, конечно, рассмотрим это предложение», — подчеркнул дипломат.