«Есть серьезные раздражители». О чем говорили представители РФ и США в Стамбуле

Второй рануд переговоров России и США в Стамбуле продлился 5,5 часа

Очередной раунд российско-американских переговоров завершился в четверг в Стамбуле. Консультации в Генконсульстве России продолжались более пяти часов, американские дипломаты покинули здание диппредставительства. В Кремле сообщили, что на встрече не обсуждали вопрос урегулирования украинского конфликта, а все внимание уделили нормализации дипломатических отношений двух стран. Как завершились переговоры в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Встреча в Стамбуле началась в 10 часов по московскому времени. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

«Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах»,

— объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, участники встречи обсуждали исключительно вопрос нормализации дипломатических отношений России и США .

Что говорят в России

В ходе переговоров стороны обменялись нотами по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипмиссий двух стран. Очередная встреча, посвященная нормализации отношений РФ и США, прошла в позитивной атмосфере , рассказал посол Александр Дарчиев.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных «раздражителей», доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей»,

— уточнил посол.

Он добавил, что стороны обсуждали в том числе вопрос изъятой в США дипломатической собственности России.

«С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности», — уточнил он.

По словам дипломата, стороны договорились работать над дорожной картой по этому вопросу. За день до этого Дарчиев отмечал — Россия настроена на серьезный диалог с США о возвращении незаконно изъятой дипсобственности. Это, подчеркнул он, «имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье». В Турции переговорщики договорились о дальнейших мерах по упрощению режима передвижения дипломатов.

«Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению», — отметил Дарчиев.

По итогам встречи в Стамбуле Россия и США проработают инициативы к следующему раунду переговоров.

«По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются», — резюмировал посол.

По его словам, в ходе консультаций было подчеркнуто, что «расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном».

Что говорят в США

В Госдепартаменте отчитались об итогах стамбульской встречи, которую назвали вторым раундом консультаций с момента соглашения госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. Первый, как напомнили в США, состоялся 27 февраля.

«Продолжая конструктивный подход, выработанный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами с целью окончательной выработки договоренностей по обеспечению стабильности дипломатической банковской деятельности для двусторонних миссий России и США.

Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность в связи с политикой Российской Федерации, запрещающей наем местного персонала, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня укомплектованности посольства США в Москве»,

— добавили в Госдепе.

Там уточнили, что Соната Коултер и Александр Дарчиев обсудили возможность проведения еще одной встречи, посвященной этим вопросам. Дату и место следующих консультаций определят позднее.

Конфликт с дипсобственностью России и США

В последние годы обе страны сообщали о трудностях с получением аккредитаций для своих дипломатов. Это затрудняло работу посольств. В России отмечали, что из-за западных санкций трудно стало платить дипломатическим работникам. В США жаловались, что передвижения их дипломатов ограничивали в России.

Американские власти ограничили работу шести объектов российской собственности. Речь идет о поместье Килленворт на Лонг-Айленде, «дачу» Пайорин-Пойнт в Мэриленде, консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В начале 2021 года Россия предложила администрации пришедшего тогда в Белый дом президента Джо Байдена «обнулить» дипломатический конфликт, однако получила отказ. Вскоре из США выслали 10 российских дипломатов, американские власти заявили, что среди них есть якобы представители разведывательных служб.