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«Есть серьезные раздражители». О чем говорили представители РФ и США в Стамбуле

Второй рануд переговоров России и США в Стамбуле продлился 5,5 часа
Очередной раунд российско-американских переговоров завершился в четверг в Стамбуле. Консультации в Генконсульстве России продолжались более пяти часов, американские дипломаты покинули здание диппредставительства. В Кремле сообщили, что на встрече не обсуждали вопрос урегулирования украинского конфликта, а все внимание уделили нормализации дипломатических отношений двух стран. Как завершились переговоры в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Встреча в Стамбуле началась в 10 часов по московскому времени. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

«Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах»,

объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, участники встречи обсуждали исключительно вопрос нормализации дипломатических отношений России и США.

Что говорят в России

В ходе переговоров стороны обменялись нотами по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипмиссий двух стран. Очередная встреча, посвященная нормализации отношений РФ и США, прошла в позитивной атмосфере, рассказал посол Александр Дарчиев.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных «раздражителей», доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей»,

уточнил посол.

Он добавил, что стороны обсуждали в том числе вопрос изъятой в США дипломатической собственности России.

«С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности», — уточнил он.

По словам дипломата, стороны договорились работать над дорожной картой по этому вопросу. За день до этого Дарчиев отмечал — Россия настроена на серьезный диалог с США о возвращении незаконно изъятой дипсобственности. Это, подчеркнул он, «имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье». В Турции переговорщики договорились о дальнейших мерах по упрощению режима передвижения дипломатов.

«Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению», — отметил Дарчиев.

По итогам встречи в Стамбуле Россия и США проработают инициативы к следующему раунду переговоров.

«По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются», — резюмировал посол.

По его словам, в ходе консультаций было подчеркнуто, что «расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном».

Что говорят в США

В Госдепартаменте отчитались об итогах стамбульской встречи, которую назвали вторым раундом консультаций с момента соглашения госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. Первый, как напомнили в США, состоялся 27 февраля.

«Продолжая конструктивный подход, выработанный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами с целью окончательной выработки договоренностей по обеспечению стабильности дипломатической банковской деятельности для двусторонних миссий России и США.

Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность в связи с политикой Российской Федерации, запрещающей наем местного персонала, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня укомплектованности посольства США в Москве»,

добавили в Госдепе.

Там уточнили, что Соната Коултер и Александр Дарчиев обсудили возможность проведения еще одной встречи, посвященной этим вопросам. Дату и место следующих консультаций определят позднее.

Конфликт с дипсобственностью России и США

В последние годы обе страны сообщали о трудностях с получением аккредитаций для своих дипломатов. Это затрудняло работу посольств. В России отмечали, что из-за западных санкций трудно стало платить дипломатическим работникам. В США жаловались, что передвижения их дипломатов ограничивали в России.

Американские власти ограничили работу шести объектов российской собственности. Речь идет о поместье Килленворт на Лонг-Айленде, «дачу» Пайорин-Пойнт в Мэриленде, консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В начале 2021 года Россия предложила администрации пришедшего тогда в Белый дом президента Джо Байдена «обнулить» дипломатический конфликт, однако получила отказ. Вскоре из США выслали 10 российских дипломатов, американские власти заявили, что среди них есть якобы представители разведывательных служб.

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