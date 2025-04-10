США обеспокоились запретом нанимать местный персонал для посольства в РФ

Госдеп: США недовольны запретом нанимать местный персонал для посольства в РФ

Соединенные Штаты недовольны из-за запрета Москвы нанимать местный персонал для посольства США в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского госдепартамента.

«Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, запрещающей наем местного персонала», — говорится в сообщении.

По мнению американцев, такие ограничения являются препятствием для обеспечения стабильного числа сотрудников в посольстве, которое находится в Москве.

10 апреля в Стамбуле в здании российского генконсульства прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США. Встреча проходила на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где находится генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи.

Сообщалось, что российская делегация после переговоров с США в Турции осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа.

Ранее госдеп рассказал о будущих встречах делегаций России и США.