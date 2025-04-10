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Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий

Россия и США обменялись нотами для договоренности о банковском обслуживании
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Стамбуле завершились переговоры между представителями России и США по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипломатических миссий двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственный департамент США подтвердил обмен нотами, призванный закрепить достигнутые договоренности. В официальном заявлении Госдепа подчеркивается конструктивный характер переговоров.

Встреча проходила в здании российского генерального консульства в Стамбуле и длилась около шести часов с перерывом на обед. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. В переговорах также участвовали сотрудники внешнеполитических ведомств обеих стран. Хотя подробности достигнутых соглашений не разглашаются, обмен нотами свидетельствует о прогрессе в решении важного вопроса, касающегося функционирования дипломатических представительств России и США. Этот шаг может способствовать стабилизации двусторонних отношений, хотя остальные аспекты взаимодействия между странами по-прежнему остаются напряженными.

До этого власти Турции сообщили, что надеются на успех переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Стамбуле.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.

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