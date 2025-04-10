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РФ и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов

Дарчиев: РФ и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Посол РФ в Вашингтоне, возглавляющий делегацию России на встрече с США в Стамбуле, Александр Дарчиев сообщил, что стороны на консультациях в Турции договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов. Его слова приводит ТАСС.

«Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению», — сказал он.

Также Дарчиев добавил, что очередной раунд переговоров по нормализации отношений РФ и США прошел в позитивной атмосфере.

10 апреля в Стамбуле в здании российского генконсульства прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что РФ и США работают над подготовкой мирного договора.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.

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