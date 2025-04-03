По поручению Путина: зачем глава РФПИ прилетел в Вашингтон и о чем договаривается?

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что по поручению Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Глава РФПИ отправился в Вашингтон накануне, переговоры займут пару дней. В Кремле подтвердили визит, но отказались раскрывать детали. О чем Дмитриев может договариваться с американцами — в материале «Газеты.Ru».

Сообщения о возможном визите Кирилла Дмитриева появились в американской прессе накануне. По информации источника Bloomberg, США встречей главы РФПИ и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткофа решили «смягчить напряженность» после слов Трампа о том, что он «разозлился» на Владимира Путина.

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О переговорах Дмитриева и Уиткоффа 3 апреля сообщили источники The Washington Post. Собеседники издания уточнили, что стороны обсуждают российско-американские отношения и меры для урегулирования конфликта на Украине. По мнению журналистов, визит главы РФПИ призван продемонстрировать готовность России к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Собеседник WP добавил, что стороны с высокой долей вероятности договорятся, «потому что речь идет в основном о деньгах и власти, и в этом смысле у них одинаковые намерения». Официальных комментариев ни с российской, ни с американской стороны не было.

Поездка в Америку

В четверг 3 апреля Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США.

«Второго-третьего апреля по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», — написал он.

Глава РФПИ добавил, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена «важнейший для всего мира» российско-американский диалог был полностью разрушен. Сейчас в мире есть заинтересованные в сохранении напряженности силы, стоящие на пути к восстановлению взаимодействия, подчеркнул Дмитриев.

«Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике», — объяснил спецпредставитель Путина.

Он назвал восстановление диалога непростым и постепенным процессом, однако, по его словам, каждая встреча и «каждый откровенный разговор» позволяют двигаться вперед.

«Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере», — написал Дмитриев и пообещал дать краткие комментарии по итогам встреч.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности встречи главы РФПИ со Стивом Уиткоффом, но добавил, что поездка Дмитриева в Вашингтон состоялась «по поручению президента, в рамках своего мандата».

«Он потом даст информацию, по завершении контактов», — объяснил Песков.

По его словам, Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами. Российский рынок представитель Кремля назвал интересным и привлекательным, а потенциал для его развития «очень широким».

Что говорят в Белом доме и Кремле

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошим» сотрудничество с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта. Американский лидер добавил, что намерен прекратить военные действия, но не уточнил, что именно собирается предпринять для этого.

«Мы собираемся остановить это. Это бессмысленная война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом, и ей нельзя позволить продолжаться. Думаю, мы видим хорошее сотрудничество со стороны России и Украины», — отметил глава Белого дома.

18 марта Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом и навзал условия перемирия на Украине.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области», — сообщили в Кремле.

Комментируя сообщения о «разозлившемся» Трампе, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает работу с США по нормализации двусторонних отношений и урегулированию украинского конфликта.