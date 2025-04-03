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Глава РФПИ рассказал о встречах с представителями Трампа

Глава РФПИ Дмитриев проводит в Вашингтоне встречи с представителями Трампа
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«2–3 апреля по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», — заявил он.

Дмитриев считает диалог между РФ и США, разрушенный при администрации экс-президента Джо Байдена, важнейшим для всего мира.

Спецпредставитель российского лидера отметил, что на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности, при чем они, по его словам, сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу.

Глава РФПИ назвал непростым восстановление диалога, добавив, что каждая встреча и откровенный разговор позволяют двигаться вперед.

Газета The Washington Post писала, что Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Госдуме обозначили темы нового раунда переговоров РФ и США.

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