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В США назвали вероятную цель визита спецпредставителя Путина в США

WP: Дмитриев прибыл в США показать готовность к миру и крупным финансовым сделкам
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок. Такую оценку дает газета The Washington Post.

«Вероятно, Дмитриев приехал, чтобы успокоить администрацию Трампа и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок», — пишет газета.

Газета ссылается на некие российские источники, которые считают, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что Дональд Трамп предпочтет международную систему, в которой две великие державы поделят мир на сферы влияния.

Анонимный собеседник WP заявил, что стороны смогут договориться, «потому что речь идет в основном о деньгах и власти, и в этом смысле у них одинаковые намерения».

До этого стало известно, что Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф проводят переговоры в Вашингтоне.

Ранее политолог раскрыл, о чем может вести переговоры спецпредставитель Путина в США.

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