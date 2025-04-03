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В Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон

Песков: Дмитриев посещает Вашингтон по поручению президента РФ
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Вашингтон.

Он отметил, что не может привести «никаких деталей» касательно вопросов, которые Дмитриев будет обсуждать в столице США. Песков подчеркнул, что Дмитриев действует по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках своего мандата, в данном случае спецпредставителя главы государства.

«Он потом даст информацию по завершении контакта», — отметил Песков.

В четверг, 3 апреля, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Дмитриев также назвал диалог между РФ и США, разрушенный при администрации экс-президента Джо Байдена, важнейшим для всего мира. Глава РФПИ назвал непростым восстановление диалога, добавив, что каждая встреча и откровенный разговор позволяют двигаться вперед.

Газета The Washington Post писала, что Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее Дмитриев заявил, что Запад пытается сорвать диалог России и США.

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