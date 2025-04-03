Спецпредставители Путина и Трампа начали встречу в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф начали встречу в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По его словам, в текущий момент «идут переговоры».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты посредством встречи Уиткоффа с Дмитриевым хотят «смягчить напряженность» после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что он «разозлился» на президента РФ Владимира Путина.

2 апреля американские СМИ сообщали, что встреча Дмитриева и Уиткоффа может пройти в Белом доме.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

Ранее глава РФПИ запустил опрос на фоне сообщений о скорой встрече с Уиткоффом.