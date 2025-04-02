Раскрыта цель встречи представителей России и США в Белом доме

Соединенные Штаты посредством встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым хотят «смягчить напряженность» после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что он «разозлился» на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«По словам человека, знакомого с планами, ожидается, что спецпредставитель США Стив Виткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в попытке смягчить напряженность после того, как президент Дональд Трамп выразил недовольство своим коллегой Владимиром Путиным», - говорится в сообщении издания.

2 апреля американские СМИ сообщали, что встреча Дмитриева и Уиткоффа может пройти в Белом доме.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

31 марта сообщалось, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так американский лидер отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли американский президент готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ запустил опрос на фоне сообщений о скорой встрече с Уиткоффом.