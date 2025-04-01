«Русофобия лечится выгодой». Какие страны могут восстановить торговлю с РФ?

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стране необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он отметил, РФ всегда будет являться соседом Финляндии. Какие страны в Европе будут готовы первыми вернуться к налаживанию отношений и будут ли этому рады в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции по итогам поездки в Соединенные Штаты и Великобританию заявил, что стране необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.

«Мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — сказал финский президент.

При этом политик подчеркнул, что развитие отношений двух стран будет зависеть от окончания конфликта на Украине.

Ранее именно Стубб, посетивший в выходные резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и игравший с ним в гольф, сообщил, что американский лидер якобы «теряет терпение» из-за отсутствия сдвигов в украинском мирном урегулировании.

«Мы должны морально подготовиться»: что говорят в Европе о возобновлении отношений с Россией Жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к возможному возобновлению отношений с Россией... 01 апреля 15:38

До этого финский политолог Туомас Малинен заявил, что «финляндизация» Украины — единственный путь к устойчивому миру, несмотря на позицию киевских властей. Он подчеркнул, что конфликт не разрешится, пока Владимир Зеленский остается у власти. Термин «финляндизация» описывает модель отношений, при которой государство сохраняет нейтралитет, сотрудничая с более сильным соседом.

Будут ли в Москве ждать возвратившихся?

В Госдуме считают, что в Финляндии заговорили о восстановлении отношений из-за позиции США.

«Пока Белый дом активно выступал против отношений с Россией, в Европе поголовно повторяли эту риторику. Однако стоило Соединенным Штатам немного сменить вектор внешней политики, как преданные американские вассалы забеспокоились и почувствовали, что надо тоже меняться. Так потихонечку вслед за США будут меняться», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Он считает, что для Хельсинки в принципе было бы очень выгодно восстановить хорошие экономические отношения с Россией:

«Финнам в балтийском бассейне даже и торговать особо не с кем. Они и так в постоянных контактах с той же Норвегией и Швецией, но проблема в том, что товары у них по своему ассортименту похожи и на большой объем товарооборота выходить не получается. А рядом же есть Россия — большой и выгодный рынок. Я не думаю, что мы в России будем очень против, если финны захотят вернуться на выгодных для нас условиях, тем более качество финских продуктов было неплохое».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предсказал, что стран, которые захотят наладить экономические отношения с Россией будет все больше и больше:

«Очевидно, что после игры в гольф с Трампом Стубб кое-что для себя прояснил о будущем Европы. Учитывая, что Вашингтон начинает понемногу отходить от ярой антироссийской риторики, то и подневольные в Европе будут вынуждены последовать американскому примеру».

Чепа отметил, что в Москве готовы к возвращению некоторых европейских партнеров, но далеко не всех.

«Мы понимаем, насколько можно этим странам доверять, которые как флюгер — куда ветер подует, туда они и клонятся. В любом случае эскалация напряженности и провокационные действия со стороны окружающих стран нам не нужны, поэтому Россия готова будет восстанавливать отношения со странами, если их позиция не будет противоречить нашим планам».

Кто будет готов вернуться?

Время от времени в Европе звучат предложения вернуться к нормальным отношениям с Россией. Так несколько недель назад премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью ARD раскритиковал действующую главу МИД Германии Анналену Бербок за антироссийскую позицию. По его мнению, с таким подходом не получится жить в Европе в безопасности.

Однако подобная позиция близка далеко не всем европейским политикам. Позже лидер партии «Зеленых» Бритта Хассельманн резко отреагировала на заявление Кречмера по поводу возможной отмены санкций против России, обвинив политика в «заигрывании» с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент Финляндии Стубб, допустивший возобновление отношений с Россией, заявлял, что Запад «должен принудить Москву к миру». Политик был убежден, что российские предложения о прекращении огня и мирном урегулировании украинского конфликта — это блеф.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что многие соседние государства, которые ранее были тесно связаны с Россией экономически, начнут в скором времени возобновлять отношения.

«История отношений с Финляндией у России очень богатая, долгое время Финляндия вообще была в составе Российской империи. Потом был нестабильный период войн, а послевоенные отношения были выстроены на взаимовыгодной основе. Финляндия построила весь свой экономический успех на тесных отношениях с большой советской страной, поддерживая нейтральный статус в Холодной войне и не вступая ни в какие военные блоки», — сказал эксперт.

Он считает, что сейчас Финляндию, как и многие другие страны, накрыл «санкционный и русофобский морок», которому финны долго пытались противостоять.

«Нас с Финляндией связывает не только общая граница и общая история, но и финно-угорская культура. Тут еще надо учитывать, что финны — рациональные люди и понимают, что пока из Вашингтона нет очевидного давления, как это было при прошлой администрации, то и причин следовать общеевропейской шизофрении нет», — заявил Мартынов.

У стран Прибалтики совершенно другая логика, считает Мартынов.

«Страны Прибалтики — это такие болонки Европы, которые за европейский сахарок готовы лаять на большого русского медведя, не останавливаясь. При этом многим странам Прибалтики было бы выгодно вернуться в Россию с экономической точки зрения, не исключено, что это они и сделают в будущем. Вспомнить ту же историю с мужем Каи Каллас, компания которого оказалась связана с Россией. Так что прибалты отрабатывают сахарок, но и для себя выгоду в России хотят получить», — пояснил политолог.

Мартынов считает, что другие соседние с Россией государства, например Польша, несмотря на всю свою «оголтелую русофобию», крайне заинтересованы в восстановлении экономических отношений с Москвой:

«Однако Польше здорово мешает вот эта вечная имперская спесь. У поляков хорошо развита историческая память о великой Речи Посполитой, у которой были весьма сложные отношения с Москвой. Но мне кажется, что историческая русофобия на самом деле быстро лечится экономической выгодой».

По мнению политолога, вряд ли кто-то из стран Западной Европы, например, Германия, Франция или Великобритания, готов сегодня говорить о возобновлении отношений с Россией.

«Многие страны Западной Европы стали заложниками русофобского дискурса, то есть они поставили все на эту русофобскую карту и пока эта риторика полностью не уйдет, вряд ли они готовы будут что-то поменять. Понятно, что полностью закрыться от России не получится и процесс очищения уже идет. Но Финляндия готова на политическом уровне это говорить, а вот Франция, Германия и Великобритания пока нет», — заключил Мартынов.