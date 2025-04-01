«Россия еще до Путина говорила, что Украина не вступит в НАТО». Трамп назвал причину конфликта Москвы и Киева

Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина и Владимира Зеленского, обвинив обе стороны в подрыве усилий по урегулированию конфликта на Украине. Президент США заявил о недопустимости текущей риторики Москвы и Киева. Он вновь пригрозил вторичными пошлинами на экспорт российской нефти, но по-прежнему рассчитывает на готовность Кремля к компромиссу и верит в возможность достижения соглашения. В отношении Украины Трамп выразил недовольство переговорами по редкоземельному соглашению и напомнил, что от Киева ждут конкретного ответа. Он заявил, что вступление Украины в НАТО в обмен на это соглашение не обсуждалось, а острый конфликт мог начаться в 2022 году из-за стремления Киева в альянс.

США рассчитывают, что Россия пойдет на заключение соглашения по Украине, однако не исключают введения новых санкций, если этого не произойдет. Президент Дональд Трамп заявил, что готов прибегнуть к вторичным пошлинам на экспорт российской нефти в случае срыва договоренностей, но предпочел бы избежать этого сценария.

«Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, думаю, сделаю это, если он (Владимир Путин. – ред.) не сделает свою работу», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он выразил уверенность, что сможет добиться сделки.

«У меня есть возможность это сделать. Я хочу увидеть, как он [Путин] заключает сделку», — сказал Трамп, подчеркнув, что верит в готовность российского лидера реализовать ранее озвученные намерения.

Отдельно президент США прокомментировал ситуацию с Украиной, указав, что Владимир Зеленский вновь ведет переговоры по пересмотру условий сделки, предложенной США и касающейся разработки минеральных ресурсов. Он заявил, что вариант вступления Украины в НАТО в обмен на редкоземельное соглашение не обсуждался, а украинский конфликт мог начаться из-за стремления Киева в альянс.

«Есть Зеленский, и, надеюсь, он оправдает надежды.

Я вижу, что он пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах. Я слышал от вас [журналистов] <...>, что они теперь говорят: «Мы пойдем на эту сделку, только если мы вступим в НАТО», или что-то в этом роде. Это никогда не обсуждалось, во-первых.

Во-вторых, я думаю, что еще до Путина они [Россия] говорили, что вы [Украина] не вступите в НАТО. И, возможно, именно это стало причиной начала войны», — заявил Трамп (цитата по ТАСС).

Недовольство обеими сторонами

Ранее в понедельник вечером Трамп выступил с резкой критикой в адрес лидеров России и Украины в связи с их последними заявлениями о ходе конфликта. По его словам, риторика обеих сторон препятствует мирному урегулированию и подрывает возможность заключения соглашения.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп «невероятно упорно» работает над тем, чтобы добиться прекращения огня между Москвой и Киевом. По ее словам, президент США активно использует дипломатические и экономические инструменты давления, в том числе угрозу введения новых торговых ограничений, чтобы стимулировать прогресс в переговорах.

«Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта» — рассказал представитель Белого дома.

Она добавила, что президент США считает, что публичные заявления российских и украинских властей в последние дни «не способствуют продвижению к миру» и не соответствуют ожиданиям международного сообщества.

30 марта Трамп заявил, что его раздражает неспособность сторон перейти к конструктивному диалогу. Он подчеркнул, что «очень зол» из-за того, как развивается дипломатическая ситуация, и считает необходимым жесткое вмешательство США для активизации процесса урегулирования.

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Чем Трампа разозлил Путин

На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время поездки в Мурманск, где он встретился с моряками атомной подводной лодки «Архангельск», заявил, что международная практика допускает возможность введения внешнего управления для подготовки переговоров по мирному урегулированию конфликта. Он сослался на прецеденты с участием ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и регионах бывшей Югославии. По его словам, возможность временного международного управления на Украине можно было бы обсудить с США, странами Европы и партнерами России.

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В выходные Трамп позвонил ведущей телеканала NBC и резко прокомментировал эти заявления, назвав их деструктивными.

Трамп заявил, что был «очень разозлен» словами Путина относительно Владимира Зеленского и киевских властей, отметив, что подобная риторика «не ведет в правильном направлении».

Американский президент пригрозил ввести 25-процентные вторичные пошлины на всю нефть из России, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию. По информации New York Post, Трамп требует от Кремля демонстрации готовности к компромиссам и участию в прямых переговорах.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации отношений с Вашингтоном и поиску формулы урегулирования. «Это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что сообщения о гневе Трампа были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат.

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Трамп пообещал Зеленскому проблемы

Трамп также выразил неудовлетворение позицией президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с журналистами пресс-пула Белого дома он заявил, что Зеленский «пытается отойти» от условий ранее предложенной США сделки по редкоземельным ископаемым.

«И если он сделает это, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы», — подчеркнул Трамп.

По данным Financial Times, обновленная версия соглашения, переданная Киеву на прошлой неделе, охватывает все минеральные ресурсы — включая нефть и газ — на всей территории Украины. Документ также предусматривает использование инфраструктуры: железных дорог, портов, трубопроводов и перерабатывающих предприятий.

«Теряет терпение»

Президент Финляндии Александр Стубб, посетивший в выходные резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и игравший с ним в гольф, сообщил, что американский лидер «теряет терпение» из-за отсутствия сдвигов со стороны Москвы.

Стубб предложил Трампу установить крайний срок для соглашения о прекращении огня на Украине. Он предложил заключить соглашение 20 апреля — в день празднования Пасхи.

В то же время он не верит в желание России заключить соглашение: «На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру».