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В Германии призвали «верить» в восстановление отношений с Россией

Премьер Саксонии Кречмер надеется на восстановление отношений ФРГ и России
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Global Look Press

Премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью ARD раскритиковал действующую главу МИД Германии Анналену Бербок за антироссийскую позицию.

«Никогда больше России, сейчас не время для дипломатии, сейчас время для поставок оружия», — сформулировал Кречмер ее точку зрения.

По его мнению, с таким подходом не получится жить в Европе в безопасности. Кречмер отметил, что сейчас Россия «представляет опасность».

«Но мы должны верить, мы должны работать, чтобы гарантировать, что другие времена наступят снова», — призвал премьер Саксонии.

В январе Кречмер назвал необходимым восстановление «Северного потока». Политик заявил, что Германия перешла «в новую зависимость», в том числе из-за атаки на «Северный поток — 1», с серьезными последствиями для цен на энергоносители. Кроме того, премьер-министр раскритиковал экономические санкции против России, в которых он обвинил вице-канцлера и министра экономики и проблем климата Роберта Хабека.

Ранее Бельгия выступила против изъятия замороженных активов России.

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