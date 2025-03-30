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В Германии резко отреагировали на призыв премьера Саксонии снять санкции с России

В ФРГ премьера Саксонии обвинили в заигрывании с Путиным из-за идеи снять санкции
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Global Look Press

Лидер Партии Зеленых Бритта Хассельманн резко раскритиковала заявления премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера по поводу возможной отмены санкций против России, обвинив политика в «заигрывании» с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет телеканал N-tv.

По ее утверждению, пока Россия продолжает наносить удары по Украине, премьер-министр Саксонии «снова заигрывает» с Путиным. Она предупредила, что возможное смягчение рестрикций станет серьезной ошибкой.

«Это также означало бы, что мы отходим от общего европейского подхода», — сказала Хассельманн.

Она призвала лидера партии ХДС Фридриха Мерца, членом которой является Михаэль Кречмер, оценить его заявления и «как можно быстрее разорвать связи своей партии с Москвой».

До этого премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал категорическое отрицание Германией и другими европейскими странами ослабления санкций против России. Кречмер призвал к проведению в Германии дискуссий по вопросу смягчения антироссийских санкций.

Ранее в Германии призвали «верить» в восстановление отношений с Россией.

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