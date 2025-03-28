«Мыслят категориями войны»: что в России говорят об ударе ВСУ по ГИС «Суджа»

Несмотря на действующие договоренности об отказе от атак на энергетические объекты, утром 28 марта ВСУ ударили по ГИС «Суджа», сообщило Минобороны РФ. Станцию атаковали из РСЗО HIMARS, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В России считают публично заявленные обязательства Украины о прекращении атак на энергообъекты «очередной уловкой» Владимира Зеленского. Что еще говорят об ударе по «Судже» — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» около 10:20, сообщило Минобороны. Украинские военные использовали реактивные снаряды HIMARS. В результате удара произошел пожар, ГИС «фактически уничтожена», добавили в министерстве.

«Все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников», — считают в Минобороны.

По факту повторного подрыва станции Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины <…> произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект полностью уничтожен», — уточнили в СК.

Правоохранители пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к совершению преступления.

При этом генштаб ВСУ официально отверг обвинения РФ в нарушении энергетического перемирия.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о «тотальной бесконтрольности ВСУ». Он добавил, что украинские военные, нанося удары по российским энергетическим объектам, не слушают приказы украинского руководства.

«При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по нашей энергетической инфраструктуре», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что ВС России выполняют приказ Владимира Путина и не наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: есть все основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществляли с помощью французских спутниковых систем, а вводили координаты и производили запуск ракет британские специалисты .

Команду давали из Лондона. Неделю назад, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области. Теперь, после ракетного огня, ГИС «Суджа» практически уничтожена. Мария Захарова Официальный представитель МИД

Она напомнила, что это не первые атаки против энергетической инфраструктуры России после введения 18 марта моратория на удары по таким объектам. Захарова назвала произошедшее очередным свидетельством недоговороспособности украинских властей.

«У Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса», — резюмировала Мария Захарова.

ВСУ должны сражаться с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — отметил он и назвал удары по инфраструктурным объектам «моральным уродством».

На фоне новостей о разрушении газоизмерительной станции «Суджа» акции «Газпрома» упали на 5,4% в ходе торгов на Московской бирже, достигнув отметки в 146,87 рубля за бумагу.