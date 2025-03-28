Захарова обвинила Зеленского в отсутствии политической воли к миру

Захарова: Зеленский ничего не сделал для соглашения с РФ по энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложенный РФ и США отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но ничего не сделал для его соблюдения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства иностранных дел.

«Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности», — сказала Захарова в ответ на вопрос журналиста об очередной атаке ВСУ по энергообъектам России.

По ее мнению, случившееся подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Дипломат подчеркнула, что украинские власти по-прежнему мыслят категориями войны и готовы на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта.

28 марта в Минообороны РФ сообщили об ударе ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа». В результате на энергообъекте произошло возгорание, он был фактически уничтожен. Как рассказали в ведомстве, для атаки украинцы использовали снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, утром 28 марта российские средства ПВО сбили 19 украинских дронов, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

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