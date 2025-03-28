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МИД РФ обвинил Лондон в координации атаки ВСУ на ГИС «Суджа»

Захарова: атаку ВС Украины на ГИС «Суджа» совершили по команде из Лондона
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Кадр из видео/Telegram-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области по команде из Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат указала, что целеуказание ударов осуществлялось с помощью французских спутниковых систем, а ввод координат и запуск — британских специалистов.

Захарова добавила, что станция уже подвергалась атаке Киева, а теперь после ракетного удара почти уничтожена. Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что украинские беспилотные летательные аппараты предпринимали попытки атаковать и Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

«Это далеко не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов», — отметила дипломат.

Захарова указала, что удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму».

Дипломат подчеркнула, что продолжающиеся атаки Украины на объекты гражданской энергетической инфраструктуры России доказывают недоговороспособность Киева.

В Минобороны России в пятницу, 28 марта, заявили, что обязательство Киева не организовывать атаки на российские энергообъекты является очередной уловкой с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего энергообъект был уничтожен.

Ранее Зеленский назвал условие вступления в силу договоренностей с РФ.

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