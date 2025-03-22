Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» является агонией Украины, а война с гражданской инфраструктурой — «моральным уродством». Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью РИА Новости.

В министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 22 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, которая была под их контролем с 7 августа прошлого года.

По мнению Алаудинова, таким образом украинские военные пытались уничтожить идею запуска газа в сторону Европы. Генерал задался вопросом, что можно изменить таким образом.

«Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — сказал военный.

Он подчеркнул, что ВСУ должны воевать с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в США раскрыли, как ВСУ отреагировали на проход ВС России по газопроводу в Судже.