В Минобороны назвали уловкой обязательство Украины не стрелять по энергообъектам

Обязательство Киева не стрелять по российским энергообъектам — очередная уловка, заявили в Минобороны России.
Украинский президент Владимир Зеленский предпринял эту уловку с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины, отметили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что ВСУ утром в пятницу, 28 марта, нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло возгорание, энергетический объект фактически уничтожен.
До этого в Минобороны России также заявили, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между Москвой и Вашингтоном по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.
Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.