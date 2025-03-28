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В Минобороны назвали уловкой обязательство Украины не стрелять по энергообъектам

МО РФ: обязательство Киева не стрелять по энергообъектам — очередная уловка
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Обязательство Киева не стрелять по российским энергообъектам — очередная уловка, заявили в Минобороны России.

Украинский президент Владимир Зеленский предпринял эту уловку с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины, отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ утром в пятницу, 28 марта, нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло возгорание, энергетический объект фактически уничтожен.

До этого в Минобороны России также заявили, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между Москвой и Вашингтоном по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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