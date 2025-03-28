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Песков оценил возможность выхода РФ из моратория на удары по энергообъектам

Песков: РФ оставляет право не соблюдать мораторий при нарушении его Киевом
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нарушение моратория Украиной по ударам по энергетическим объектам.

По словам представителя Кремля, «российская сторона достигла понимания с американскими коллегами».

Он отметил, что «Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения моратория киевским режимом тоже его не соблюдать».

«Было бы не логично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по нашей инфраструктуре», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящее время Вооруженных силы РФ выполняют приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина и воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В Минобороны России в пятницу, 28 марта, заявили, что обязательство Киева не стрелять по российским энергообъектам — очередная уловка. Украинский президент Владимир Зеленский предпринял эту уловку с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины, отметили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», энергообъект уничтожен.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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