«Долой демократию и выборы». К чему приведет задержание главы Гагаузии Гуцул

Вечером 25 марта при попытке покинуть страну в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии уточнили, что политика задержали на 72 часа. В ближайшее время прокуратура предъявит Гуцул обвинения. Оппозиционные политики выступили с поддержкой Гуцул, а жители Гагаузии провели мирную акцию протеста с требованием ее освобождения. Как власти Молдавии пытаются задушить оппозицию в стране — в материале «Газеты.Ru».

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана сотрудниками Национального антикоррупционного центра Молдавии в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе. В ближайшее время прокуратура предъявит Гуцул обвинения в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В столице Гагаузии Комрате прошел митинг в поддержку Гуцул, на который вышли как политики, так и рядовые граждане. Среди лозунгов: «Судьба Гуцул — судьба Гагаузии» и «Свобода». Участники акции уверены, что задержание Гуцул — это попытка подавить автономию.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Гагаузские власти выступают за сближение с Россией, в то время как Кишинев поддерживают евроинтеграцию.

Реакция на задержание Гуцул

Оппозиционный политик и лидер партии «Шор» Илан Шор заявил, что власти Молдавии задержали главу Гагаузии, чтобы отчитаться перед коллективным Западом о борьбе с оппозицией.

«Никаких законных оснований для задержания нет <...> Они снимают кино про «страшную» оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков», — высказал свое мнение оппозиционер.

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил, что задержание Гуцул требует оценки международных организаций и России. По его словам, ранее никогда в Молдавии не случалось такого, чтобы главу Гагаузии задерживали, и это серьезный прецедент.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что по мере приближения парламентских выборов оппоненты молдавских властей отмечают фактическое превращение страны в полицейское государство.

«На неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные, СМИ подвергаются цензуре, их просто закрывают. Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Российской Федерацией», — подчеркнули в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Молдавии используют методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и составляют конкуренцию президенту страны Майе Санду.

«Молдавские власти во многом копируют поведение Румынии, где «попрали демократию» в случае с кандидатом в президенты Кэлином Джорджеску. Россия осуждает подобные действия и считает, что Молдавия должна отказаться от таких методов и предоставить свободу действий всем политическим силам в стране», — сказал Песков.

В чем обвиняют Гуцул

Евгению Гуцул, которая ранее исполняла роль секретаря запрещенной в Молдавии партии «Шор», вместе с вице-президентом той же партии Мариной Таубер обвиняют в незаконном финансировании гражданских протестов, которые происходили в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие полагает, что они ввозили деньги из России на поддержку своей политической деятельности.

Одной из причин протестов 2022 года стал энергетический кризис. В столице Молдавии тогда прошла серия многотысячных митингов с требованиями отставки правительства страны. В ответ на это власти запретили проводить митинги и остановили вещание шести русскоязычных телеканалов, многие протестующие были задержаны полицией.

В 2023 году Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» неконституционной и запретил ее деятельность в стране.

Уголовное дело против Гуцул было направлено в суд 23 апреля 2024 года. По нему уже прошли более 50 заседаний. Сама Гуцул заявляла, что этот судебный процесс направлен на устранение законно избранного лидера и оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

«Плевок в сторону целого народа». В Кишиневе задержали главу Гагаузии В кишиневском аэропорту задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее доставили в Национальный... 26 марта 12:58

Директор Института эффективной политики в Кишиневе, молдавский политолог Виталий Андриевский заявил «Газете.Ru», что против Гуцул не было вынесено решение суда о невыезде . Однако полиция обратилась в пограничные органы, чтобы ее не выпускали, так как несколько недель назад два обвиненных депутата уже бежали из страны и это вызвало недовольство работой правоохранительных органов.

«Гуцул сейчас обвиняют в тех преступлениях, которые она совершила, будучи секретарем партии «Шор». Однако не исключено, что на нее могут завести новое уголовное дело , которое будет связано непосредственно с выборами башкана (название высшего должностного лица в автономии. — «Газета.Ru») Гагаузии. Прокуратура может обратиться, чтоб ее задержали на 30–60 суток, чтобы вынести более полные обвинения. Не исключено, что ее могут объявить политическим заключенным, что даже будет выгодно оппозиции, так как бороться за ее освобождение — хорошая фишка», — сказал эксперт.

Он не считает, что выступления в поддержку Гуцул приобретут большой размах:

«Пророссийская оппозиция высказала свое недовольство, в Гагаузии организовали митинг, но он был не очень большой, на 150–200 человек. Также народное собрание Гагаузии выступило с обращением, где высказало свое недовольство фактом задержания башкана. Видимо, люди еще соберутся перед судом, когда прокуратура обратится по мерам пресечения. Но я сомневаюсь, что будет что-то еще. Возможно, будут какие-то пикеты, но большого размаха не ожидается».

Андриевский напомнил, что осенью в Молдавии пройдут выборы в парламент, все партии ориентируются на них и начинать сейчас большую протестную кампанию не в их интересах. По его мнению, люди не выдержат столько протестовать, поэтому все готовят силы ближе к выборам.

«Кроме того, важно понимать, что какая-то часть политической оппозиции в целом не приемлет «Шор». Евгения Гуцул избиралась при поддержке «Шора» и это помнят, а потому активно поддерживать ее не будут. Проевропейской оппозиции сейчас невыгодно защищать представителей пророссийской оппозиции», — пояснил политолог.

Он считает, что на «шористов» сейчас «организована облава», так как уже произошло много арестов представителей партии:

«Около 7–8 человек задержали по нелегальному финансированию во время референдума и выборов президента. То есть сейчас ведется большая работа, чтобы выбить эту часть оппозиции с электорального поля. Скорее всего те, кто связан непосредственно с «Шором», не будут допущены к выборам».

Повторение за старшим соседом

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что молдавское руководство повторило плохой пример Румынии.

«Молдавское руководство посмотрело на действия старшего брата — Румынии, как они совершенно безосновательно отменили выборы. Евросоюз промолчал после этого. Главного и победившего кандидата задержали и запретили участвовать в выборах, несмотря на публичные возмущения представителей США, в том числе вице-президента Джей Ди Вэнса. Увидев это, в Молдавии решили, что можно любым, даже противозаконным способом расправляться с оппозицией», — сказал он.

По мнению Жарихина, власти Молдавии спешат вершить «грязные дела»:

«Сейчас можно сделать все, чтобы оппозиция не смогла влиять на ситуацию в Молдавии. Долой демократию и выборы. Вперед к европейскому будущему, в котором нет никаких выборов и оппозиции. Сначала в странах Восточной Европы, а потом постепенно эта тенденция перенесется и на страны Западной Европы».

Арест Гуцул — это очень характерный момент для нынешней политической ситуации в Молдавии, отметил политолог Владимир Брутер.

По мнению эксперта, все действия против Гуцул не имеют отношения к нарушению правил финансирования кампании, а нацелены на «ликвидацию политической оппозиции, которая занимает наиболее жесткую антиправительственную позицию».

При этом Брутер связал события в Молдавии с украинским вопросом.