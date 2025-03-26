«Плевок в сторону целого народа». В Кишиневе задержали главу Гагаузии

В кишиневском аэропорту задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее доставили в Национальный антикоррупционный центр по обвинению в незаконном финансировании политической деятельности. Гуцул планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Генпрокуратура республики сообщила, что задержание связано с запретом на выезд из страны.

В аэропорту столицы Молдавии задержана глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Сегодня утром она доставлена в Национальный антикоррупционный центр республики. Как сообщает молдавское издание noi.md, Гуцул обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политической деятельности в составе организованной преступной группы. Дело длится уже не первый год.

Накануне вечером, 25 марта, Гуцул собиралась вылететь из Кишинева в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса и пробыть там до 30 марта. Об этом сообщил ТАСС ее советник Юрий Кузнецов.

«Глава Гагаузии планировала обсудить в Турции вопросы, важные для автономии», — сообщил Кузнецов.

Вечером 24 марта на стойке регистрации в аэропорту у Гуцул забрали паспорт, провели ее полный досмотр и около трех часов держали в воздушной гавани без объяснения причин. Впоследствии выяснилось, что она была задержана по запросу Национального антикоррупционного центра. По

В чем обвиняют Гуцул

По данным молдавского издания noi.md, Евгению Гуцул (экс-секретаря запрещенной в Молдавии партии «Шор») вместе с вице-президентом той же партии Мариной Таубер обвиняют в незаконном финансировании гражданских протестов, происходивших в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие полагает, что они систематически ввозили в Молдавию деньги из России на поддержку своей политической деятельности.

Одной из причин протестов 2022 года стал охвативший республику энергетический кризис. В столице Молдавии тогда прошла серия многотысячных митингов с требованиями отставки правительства страны. Власти отреагировали жестко: митинги были запрещены, в стране прекратили вещание шесть русскоязычных телеканалов, противостояние в той или иной форме продолжалось в течение примерно полугода, многие протестующие были задержаны полицией.

В 2023 году Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» неконституционной и запретил ее деятельность в стране.

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«Дело, в котором башкан Гагаузии Евгения Гуцул обвиняется в принятии финансирования от бывшей партии «Шор» в размере 42 миллионов леев от «организованной преступной группы», все еще находится на стадии рассмотрения доказательств обвинения», — сообщает noi.md.

В начале марта правоохранительные органы Молдавии представили ряд видеодоказательств, которые, с их точки зрения, доказывают вину Гуцул и Таубер. Согласно видеозаписи, Марина Таубер «давала указания ответственным лицам привозить людей на протесты 2022 года», отмечая, что «те, кто не останутся до конца, не получат деньги», сообщает noi.md. При этом в той же записи она говорит, что «все [протестующие] должны приходить ради идеи, факт того, что мы даем деньги — это бонус».

Уголовное дело в объеме 68 томов было направлено в суд 23 апреля 2024 года. По нему уже прошли более 50 заседаний, в которых допрошены более 20 свидетелей, исследованы вещественные доказательства, включая более 40 носителей информации с результатами проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Реакция на задержание Гуцул

К настоящему времени на задержание Евгении Гуцул отреагировали в основном ее соратники.

«Это не просто расправа с государственным деятелем, независимым от шайки преступников из партии PAS и антинародного правительства во главе с Санду, это плевок в сторону целого народа, чтущего свою Родину и свободу», — заявила депутат Марина Таубер.

Депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Регина Апостолова отметила, что «Евгения Гуцул — хрупкая маленькая женщина, которая очень стойко держится». Она напомнила, что у главы Гагаузии двое маленьких детей, младшему сыну 2,5 года.

«Конечно, это травля, это политическое давление и на Гагаузию и на башкана», — заявила Апостолова.

«Задержание Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров. В преддверии парламентских выборов партия «Действие и солидарность» зачищает себе дорогу, таким образом, очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу», — заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров.

Он назвал задержание Гуцул «очень серьезным прецедентом, который требует оценки международных организаций, Российской Федерации» и заявил, что власти автономии будут призывать международную общественность отреагировать на случившееся.