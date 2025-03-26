В Гагаузии призвали международные организации оценить арест Гуцул

Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул требует оценки международных организаций и России. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Гагаузии Виктор Петров.

По его словам, ранее никогда в Молдавии не случалось такого, чтобы главу Гагаузии задерживали. Петров назвал произошедшее серьезным прецедентом и отметил, что власти Гагаузии будут призывать всех дать оценку такому деянию со стороны официального Кишинева.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.