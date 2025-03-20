«Многим надоел Эрдоган». К чему приведут протесты в Стамбуле

Во время митинга в Стамбуле, Турция, 19 марта 2025 года

В Стамбуле начались протесты после ареста мэра города, члена крупнейшей оппозиционной партии в стране Экрема Имамоглу. Местные жители устроили «кастрюльный бунт»: они стучат кастрюлями и сковородками, выступая против задержания мэра. При этом власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций. Перерастут ли стихийные выступления в крупные демонстрации и что грозит Эрдогану — в материале «Газеты.Ru».

Утром 19 марта полиция Турции задержала мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Вместе с ним были арестованы около 100 высокопоставленных сотрудников стамбульской администрации.

Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году и переизбран в 2024 году. Он известен своими оппозиционными взглядами и считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

Задержали политика у него дома, в районе Сарыер на севере города. Во время обыска он опубликовал в соцсетях видеообращение.

«Мы столкнулись с великой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я очень люблю вас всех, я доверяю себя нации. Пусть вся моя нация знает, что я буду стоять прямо», — пообещал Имамоглу.

После задержания Имамоглу в Стамбуле начался «кастрюльный бунт». Жители города массово вышли на улицы, вооружившись кастрюлями и сковородками. Также в знак протеста недовольные включают и выключают свет в квартирах. Многие СМИ назвали «кастрюльный бунт» повторением протестов 2019 года, когда Имамголу выиграл на выборах мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признал результаты голосования.

Лира рухнула, митинги запретили, соцсети заблокировали. Арестован главный соперник Эрдогана Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие... 19 марта 15:48

На фоне задержания мэра Стамбула власти Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях, сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в X.

Было ли задержание политическим?

По заявлению властей, все задержанные обвиняются в совершении двух уголовных преступлений. Первое дело связано с поддержкой терроризма: Имамоглу обвиняют в том, что он пытался укрепить влияние «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая в Турции признана террористической.

По информации турецкого телеканала NTV, после мартовских муниципальных выборов 2024 года РНП и Демократическая партия народов (DEM), которая представляет интересы курдского меньшинства, образовали неформальный альянс «Городской консенсус». В рамках этого альянса Имамоглу якобы и совершал незаконную деятельность.

Второе обвинение связано с коррупцией и отмыванием денег. Согласно обвинению, дочерние компании стамбульской мэрии выигрывали муниципальные тендеры, завышали цены на свои услуги и таким образом обогащались, при этом никакие работы в итоге не проводились.

После задержания мэрия Стамбула выпустила официальное обращение к гражданам, в котором выразила надежду, что «справедливость будет восстановлена как можно скорее» и задержанные сотрудники вернутся к исполнению своих обязанностей.

Руководство РНП посчитало арест Имамоглу политическим. Несмотря на то, что городские власти запретили проводить какие-либо собрания и демонстрации в период с 19 по 23 марта, руководство РНП объявило об организации акций протеста.

«Мы столкнулись с попыткой переворота против нашего следующего президента. Наша нация любит свое государство, но, если кто-то попытается настроить государство против нации, нация этого не допустит», — написал в соцсети X председатель оппозиционной партии Озгюр Озель.

Предыдущие президентские выборы в Турции состоялись в 2023 году, следующие запланированы на 2028 год. В апреле прошлого года власти заявили, что проводить досрочное голосование не планируют, но в конце года допустили такую возможность в 2027 году из-за экономической ситуации в стране.

Имамоглу считается главным возможным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за президентский пост. Он дважды баллотировался на выборах мэра Стамбула и дважды одерживал победу. Оппозиционная РНП занимает второе место по популярности среди населения.

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов заявил «Газете.Ru», что одним из спусковых крючков, который привел в итоге к митингам и демонстрациям, стало желание оппозиции провести досрочные президентские выборы. Это вызвало ответную реакцию властей.

«Партия Эрдогана не совсем уверенно чувствует себя сейчас, так как проиграла в прошлом году муниципальные выборы, они уступили оппозиции контроль над крупнейшими городами — Стамбулом и Анкарой. После этого был организован съезд правящей Партии справедливости и развития и Эрдоган поменял 80% руководства на местах и в центре. Чтобы увеличить уровень поддержки населения говорили даже о возможности создания коалиционного правительства с участием оппозиции. Однако этот процесс застопорился, так как назрел сирийский кризис, обострилась курдская проблема и так далее», — пояснил Тарасов.

При этом политолог считает, что протест в Турции будет нарастать.

«Сложно сказать, как поведет себя Эрдоган в этой ситуации. Он опытный политик и он умеет маневрировать. До сих пор ему удавалось переигрывать оппозицию на этих крутых виражах. При этом лидер РНП призвал 23 марта устроить общенациональную забастовку. Грядущая общенациональная забастовка свидетельствует о том, что события развиваются по нарастающей и процесс расшатывания ситуации набирает силу », – отметил он.

Какое будущее ждет Эрдогана?

Волнения в Турции связаны и с экономической ситуацией в стране, уверен эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Многим гражданам Турции надоел Эрдоган и его навязывание интересов турецкого и религиозного толка при том, что в стране уже давно бушует кризис. Эрдогана поддерживают в регионах и сельское население, но есть светская часть, городские жители, в том числе ориентированные на бизнес с Западом. Поэтому многолетнее правление нынешнего президента с относительно невысокими результатами многие хотят прекратить», — сказал Балмасов.

Он считает, что со стороны Эрдогана есть стремление искусственно отрегулировать оппозицию, но это может оказаться последней каплей для уже недовольных граждан.

«В лучшем случае, если эти протесты будут быстро и безболезненно подавлены, у Эрдогана возникнет очень серьезная оппозиция сама по себе. Однако протесты могут в любой момент возобновиться», — заключил Балмасов.

При этом турецкий политолог Мехмет Дюрре уверен, что власть Эрдогана не пошатнется именно из-за демонстрации, скорее всего, протесты со временем пойдут на убыль. Однако эта ситуация, по мнению эксперта, окажет существенное влияние на политическую карьеру самого Имамоглу.

«Скорее всего, на пост мэра Стамбула власти назначат внешнего управляющего, пока идут судебные дела Имамоглу. Его диплом высшего образования уже аннулирован (ранее Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры. — «Газета.Ru»), и по конституции для него будет невозможно участвовать на следующих президентских выборах. Можно сказать, что власти хотят поставить крест на его политической карьере », — сказал политолог.

Он напомнил, что впереди у Имамоглу долгие судебные разбирательства, которые он, скорее всего, не сможет выиграть:

«Если он их выиграет, сможет вернуться, но ему будет очень сложно их выиграть, потому что власти готовили обвинения против него очень долго и кропотливо. Все обвинения, которые выдвинуты против него сейчас, очень серьезные. Всего этого не было бы, если бы Имамоглу довольствовался только Стамбулом. Но как только он начал требовать досрочные президентские выборы и заявил о своей кандидатуре, его рейтинг стал значительно расти по показаниям общественных опросов. Это вызвало реакцию властей, которые к этому были готовы и сразу начали быстро действовать», — пояснил эксперт.

Интересы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не вмешиваются во внутренние дела других стран. Он подчеркнул, что протесты не могут быть поводом для телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку это суверенное дело Турции.

«Мы всегда говорили, что не любим, когда говорят нам, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — заключил Песков.

Политолог Сергей Балмасов считает, что для России Эрдоган, возможно, более выгоден, чем оппозиционная РНП.

«Оппозиция, которая может прийти к власти, будет ориентирована на Евросоюз и сближение с Западом. Другое дело, что Эрдоган сам по себе помогает враждебному нам режиму, поставляя Украине бронеавтомобили, кирки, снаряды и прочее. Но приход оппозиции, более лояльной Евросоюзу, будет более худшим вариантом», — отметил он.

Балмасов также задался вопросом, как на происходящее в Турции отреагируют Соединенные Штаты.

«У Трампа с Эрдоганом непростые отношения. Трамп мог бы повлиять на ситуацию в Турции, но у него полно своих забот. С другой стороны, если он будет способствовать смене власти и приходу к ней оппозиции, то он рискует усилить позиции Евросоюза. А ослабление Евросоюза является одной из главных целей Трампа», — уточнил он.

А что туристы?

Официальный представитель АТОР в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отмен бронирований туров и снижения количества заявок на отдых в Турцию в связи с ситуацией в Стамбуле пока не наблюдается.

«Россиянам, находящимся в этой стране, доводится информация о необходимости избегать массовых скоплений людей, а в экстренных случаях обращаться на горячую линию Генконсульства России в Стамбуле. На сегодняшний день тревожных сигналов от туристов туроператоры не получали», — заявили в АТОР.

При этом генеральное консульство России в Стамбуле призвало россиян, которые в настоящее время находятся в турецком городе, избегать мест массового скопления людей.