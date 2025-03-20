Россиянам рекомендовали избегать мест скопления людей в Стамбуле

Генконсульство РФ призвало россиян не посещать места скопления людей в Стамбуле

Генеральное консульство РФ в Стамбуле призвало россиян, которые в настоящее время находятся в турецком городе, избегать мест массового скопления людей. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале дипломатического представительства.

«В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей», — говорится в заявлении.

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски.

Сначала главу города доставили на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Позже его привезли в суд, сообщал телеканал CNN Türk.

На этом фоне в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку задержанному мэру. Более того, курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума — 19 марта доллар США в моменте стоил более 41 лиры.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами и считается главным конкурентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства. Последние могут состояться в 2027 году.

Ранее в Совете Европы отреагировали на задержание Экрема Имамоглу.