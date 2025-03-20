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В Турции 37 человек арестовали за посты в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула

МВД Турции: 37 человек арестовали за провокационные посты в социальных сетях
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Global Look Press

В Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети X.

«Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы»‎, — говорится в сообщении.

19 марта полиция Турции задержала Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. По данным телеканала NTV, в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно информации телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд.

Мэра Стамбула задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры.

Ранее в Турции ограничили доступ к нескольким соцсетям после задержания мэра Стамбула.

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