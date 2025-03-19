Лира рухнула, митинги запретили, соцсети заблокировали. Арестован главный соперник Эрдогана

В Турции был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу — один из главных политических оппонентов действующего президента страны Реджепа Эрдогана.
По данным телеканала NTV, Имамоглу обвиняют во взяточничестве, коррупции и сотрудничестве с террористами.
Газета Cumhuriyet сообщает, что Имамоглу по некоторым эпизодам проходит как глава организованной преступной группы. Следствие подозревает его в том, что он воспользовался служебным положением, чтобы назначить на руководящие посты некоторых муниципалитетов нужных ему людей. Через них шло отмывание денег, финансовые махинации, а также осуществлялось давление на предпринимателей.
Имамоглу задержали 19 марта, в его доме прошел обыск. Обвинения также предъявлены еще более 100 гражданам.
По данным CNN Turk мэр Стамбула будет находится под стражей ближайшие четыре дня.
В обвинениях о пособничестве террористам утверждается, что у него и его администрации были некие договоренности с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Прокуратура утверждает, что благодаря содействию Имамоглу члены РПК смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.
До этого против него уже было открыто несколько судебных разбирательств. Reuters сообщает, что после ареста мэра в Стамбуле были запрещены все собрания и митинги. На нескольких центральных улицах Стамбула усилены меры безопасности. Bloomberg передает, что на некоторое время заблокированы основные социальные сети и мессенджеры.
Экрем Имамоглу — один из лидеров Республиканской народной партии, и считается одним из главных политических оппонентов Эрдогана. РНП имеет 128 из 600 мест в парламенте — вторая по численности партия.
Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году. В 2024 году в Турции прошли муниципальные выборы, на которых оппозиционным политикам удалось одержать победу над представителями правящей партии в Стамбуле и Анкаре.
Мэр Стамбула ранее стал единственным кандидатом от оппозиционной РНП на предстоящих выборах президента Турции. Они должны состояться в 2028 году, однако оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов.
Несколько дней назад университет Стамбула принял решение аннулировать диплом Имамоглу — это помешает ему баллотироваться на выборы президента, поскольку избираться на пост президента Турции могут только люди с высшим образованием.
Падение курса лиры
На фоне задержания мэра Стамбула курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума — 41 лира за доллар США. Кроме того, базовый индекс турецкой биржи Borsa Istanbul 100 упал на 6,9%, после чего торги были остановлены.
Впоследствии курсы лиры и BOST 100 немного восстановились, однако не до прежних показателей. По данным Bloomberg, местные инвесторы владеют примерно 62,5% акций турецких компаний, поэтому рынок чрезвычайно чувствителен к внутренним новостям, таким как арест мэра Стамбула.
Проживающая в Турции россиянка Дарья рассказала «Газете.Ru» о реакции на рекордное падение курса лиры.
«Пока магазины не отреагировали на изменение валютного курса. Остались прошлые запасы, плюс в принципе в стоимость часто уже заложены подобные риски. Сегодня в среднем цены на мясо — 600 лир за говядину для тушения, 800 — антрекот, молоко в пределах 40-50 лир, яйца — 80-100 за десяток, помидоры — от 80 до 160 лир за кило. Но в Турции очень дорогие импортные товары, особенно техника. Поэтому первым делом последует подорожания на эту категорию товаров. Насколько сильно это ударит по кошельку, станет понятно в ближайшие недели» — рассказала она.
По её словам, жители Турции уже привыкли к постоянному снижению курса национальной валюты.
Последние несколько лет высокая инфляция и нестабильность лиры — основная экономическая проблема Турции. Несмотря на попытки властей сдержать инфляцию, турецкая лира продолжает ослабевать, а стоимость товаров и услуг стремительно растет. По указанию Эрдогана турецкий центробанк неоднократно повышал ключевую ставку, однако полностью сдержать инфляцию это не помогло.