Лира рухнула, митинги запретили, соцсети заблокировали. Арестован главный соперник Эрдогана

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). На фоне ареста Имамоглу курс турецкой лиры рекордно рухнул, центральные улицы Стамбула закрыли, а основные соцсети и мессенджеры заблокировали.

В Турции был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу — один из главных политических оппонентов действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

По данным телеканала NTV, Имамоглу обвиняют во взяточничестве, коррупции и сотрудничестве с террористами.

Газета Cumhuriyet сообщает, что Имамоглу по некоторым эпизодам проходит как глава организованной преступной группы. Следствие подозревает его в том, что он воспользовался служебным положением, чтобы назначить на руководящие посты некоторых муниципалитетов нужных ему людей. Через них шло отмывание денег, финансовые махинации, а также осуществлялось давление на предпринимателей.

Имамоглу задержали 19 марта, в его доме прошел обыск. Обвинения также предъявлены еще более 100 гражданам.

По данным CNN Turk мэр Стамбула будет находится под стражей ближайшие четыре дня.

В обвинениях о пособничестве террористам утверждается, что у него и его администрации были некие договоренности с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Прокуратура утверждает, что благодаря содействию Имамоглу члены РПК смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

До этого против него уже было открыто несколько судебных разбирательств. Reuters сообщает, что после ареста мэра в Стамбуле были запрещены все собрания и митинги . На нескольких центральных улицах Стамбула усилены меры безопасности. Bloomberg передает, что на некоторое время заблокированы основные социальные сети и мессенджеры .

Экрем Имамоглу — один из лидеров Республиканской народной партии, и считается одним из главных политических оппонентов Эрдогана. РНП имеет 128 из 600 мест в парламенте — вторая по численности партия.

Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году. В 2024 году в Турции прошли муниципальные выборы, на которых оппозиционным политикам удалось одержать победу над представителями правящей партии в Стамбуле и Анкаре.

Мэр Стамбула ранее стал единственным кандидатом от оппозиционной РНП на предстоящих выборах президента Турции . Они должны состояться в 2028 году, однако оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов.

Несколько дней назад университет Стамбула принял решение аннулировать диплом Имамоглу — это помешает ему баллотироваться на выборы президента, поскольку избираться на пост президента Турции могут только люди с высшим образованием.

Падение курса лиры

На фоне задержания мэра Стамбула курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума — 41 лира за доллар США. Кроме того, базовый индекс турецкой биржи Borsa Istanbul 100 упал на 6,9%, после чего торги были остановлены.

Впоследствии курсы лиры и BOST 100 немного восстановились, однако не до прежних показателей. По данным Bloomberg, местные инвесторы владеют примерно 62,5% акций турецких компаний, поэтому рынок чрезвычайно чувствителен к внутренним новостям, таким как арест мэра Стамбула.

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Проживающая в Турции россиянка Дарья рассказала «Газете.Ru» о реакции на рекордное падение курса лиры.

«Пока магазины не отреагировали на изменение валютного курса. Остались прошлые запасы, плюс в принципе в стоимость часто уже заложены подобные риски. Сегодня в среднем цены на мясо — 600 лир за говядину для тушения, 800 — антрекот, молоко в пределах 40-50 лир, яйца — 80-100 за десяток, помидоры — от 80 до 160 лир за кило. Но в Турции очень дорогие импортные товары, особенно техника. Поэтому первым делом последует подорожания на эту категорию товаров. Насколько сильно это ударит по кошельку, станет понятно в ближайшие недели» — рассказала она.

По её словам, жители Турции уже привыкли к постоянному снижению курса национальной валюты.

Последние несколько лет высокая инфляция и нестабильность лиры — основная экономическая проблема Турции. Несмотря на попытки властей сдержать инфляцию, турецкая лира продолжает ослабевать, а стоимость товаров и услуг стремительно растет. По указанию Эрдогана турецкий центробанк неоднократно повышал ключевую ставку, однако полностью сдержать инфляцию это не помогло.