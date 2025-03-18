Шольц оценил итоги переговоров Путина и Трампа

Шольц счел хорошим началом отказ Украины и РФ от ударов по инфраструктуре

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц счел «хорошим началом» согласие России и Украины на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом пишет Reuters.

В то же время канцлер подчеркнул, что заключение соглашения о перемирии невозможно без участия Украины.

«Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, причем как можно скорее», — сказал Шольц.

Во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее в Британии заявили, что Украина оказалась «в меню» Путина и Трампа.